Rückenschwimmer Ole Braunschweig hat es bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka nicht in den Endlauf über 100 m Rücken am Dienstag geschafft. Der Berliner schlug im Halbfinale nach 54,00 Sekunden an und landete damit in der Addition beider Läufe lediglich auf Rang 15. Zum Finalticket fehlten dem 25-Jährigen 79 Hundertstel, für einen Platz unter den besten Acht hätte er eine Bestleistung schwimmen müssen.

Der Hamburger Rafael Miroslaw schied über 200 m Freistil als Zwölfter im Halbfinale in 1:46,38 Minuten ebenfalls aus, gut drei Zehntel fehlten zum Finale. Nach Bronze über 400 m Freistil verzichtete Europameister Lukas Märtens auf einen Start über die halbe Distanz. Der Magdeburger solle sich voll auf die 800 und 1500 m konzentrieren, auf denen seine Chancen deutlich größer sind, erklärte Bundestrainer Bernd Berkhahn.