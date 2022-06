Budapest (SID) - Brustschwimmerin Anna Elendt hat bei der WM in Budapest knapp ihren deutschen Rekord verpasst, ist aber als Schnellste ins 100-m-Finale geschwommen. Die 20-Jährige, die in den USA lebt und trainiert, schlug im Halbfinale nach 1:05,62 Minuten an und blieb nur vier Hundertstel über ihrer eigenen im März aufgestellten Bestmarke. Der Endlauf findet am Montagabend statt.

Rückenschwimmer Ole Braunschweig scheiterte dagegen über 100 m als Halbfinal-16. (54,18 Sekunden).