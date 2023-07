Brustschwimmerin Anna Elendt streicht nach ihrem Fehlstart ihr Programm bei der WM in Fukuoka zusammen. Die letztjährige WM-Zweite über 100 m, die auf ihrer Paradestrecke schon im Vorlauf gescheitert war, verzichtet nicht nur auf den Start mit der gemischten Lagenstaffel, sondern tritt auch über 200 m nicht an. "Sie will Kräfte sparen", erklärte Leistungssportdirektor Christian Hansmann vom Deutschen Schwimm-Verband ( DSV) am Mittwoch.

Elendt, die in den USA studiert und trainiert, wolle sich auf die 50 m und die Lagenstaffel am Samstag und Sonntag konzentrieren. "Bei der Staffel geht es um die Olympia-Quali, deshalb liegt darauf der Fokus", erläuterte Hansmann: "Da brauchen wir sie ausgeruht und frisch." Die 21-Jährige galt vor der WM als größte deutsche Medaillenhoffnung bei den Frauen. Bei den deutschen Meisterschaften vor knapp drei Wochen in Berlin hatte sie sich eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Die Verletzung sei laut Hansmann nicht der Grund für den Startverzicht.