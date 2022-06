Budapest (SID) - US-Schwimmstar Caeleb Dressel verzichtet auf weitere Starts bei der WM in Budapest. Der siebenmalige Olympiasieger hatte am Dienstag aus "medizinischen Gründen" seinen Start im Halbfinale über 100 m Freistil abgesagt. Am Mittwoch teilte das US-Team mit, dass der 25-Jährige nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung nicht mehr in Budapest schwimmen werde.

An den ersten beiden Wettkampftagen hatte Dressel mit der 4x100-m-Freistilstaffel und über 50 m Schmetterling jeweils Gold gewonnen - seine WM-Titel Nummer 14 und 15. Der Sprintstar aus Florida gilt als legitimer Nachfolger des Rekord-Olympiasiegers Michael Phelps.