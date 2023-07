Vielstarterin Isabel Gose hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka auch über 800 m Freistil das Finale erreicht.

Vielstarterin Isabel Gose hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka auch über 800 m Freistil das Finale erreicht. Die 21-Jährige aus Magdeburg, die über 400 m Siebte und über 1500 m Sechste geworden war, kam in 8:21,71 Minuten in der Addition der Vorläufe auf den siebten Rang. "Die Zeit war gut, ich hätte vielleicht bei 600 wegziehen können", sagte die 400-m-Europameisterin.

Auch die 4x200-m-Freistilstaffel mit ihrem Freund Lukas Märtens zog auf Platz sieben in den Endlauf ein. Der WM-Dritte über 400 m Freistil sowie Rafael Miroslaw, Josha Salchow und Timo Sorgius schlugen im Vorlauf nach 7:07,50 Minuten an. Ins Halbfinale über 50 m Schmetterling schwamm Angelina Köhler, die über die doppelte Distanz als Fünfte nur knapp eine Medaille verpasst hatte. Die Berlinerin qualifizierte sich in 26,02 Sekunden als Zehnte. Dagegen schieden Eric Friese als 36. über 100 m Schmetterling und Peter Varjasi als 42. über 50 m Freistil bereits im Vorlauf aus.