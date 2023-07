Schmetterling-Sprinterin Angelina Köhler hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka den Endlauf über 50 m verpasst. Die WM-Fünfte über 100 m scheiterte in 25,88 Sekunden als Elfte im Halbfinale. Zum Abschluss der Weltmeisterschaften startet die Berlinerin noch in der Lagenstaffel am Sonntag.

Zum Auftakt der Rennen am Freitagabend gewann die Australierin Mollie O'Callaghan über 100 m Freistil ihre vierte Goldmedaille in Fukuoka. Die 19-Jährige hatte zuvor bereits über die doppelte Distanz sowie jeweils in Weltrekordzeit mit beiden Freistilstaffeln triumphiert. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war sie vor zwei Jahren bereits zweimal zu Staffelgold geschwommen.