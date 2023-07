Brustschwimmer Lucas Matzerath hat bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka den Endlauf über 50 m Brust erreicht.

Brustschwimmer Lucas Matzerath hat bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka den Endlauf über 50 m Brust erreicht. Der EM-Dritte war im Halbfinale am Dienstag in 26,89 Sekunden Viertschnellster und verbesserte seine erst im Vorlauf aufgestellte Bestzeit nochmals um fünf Hundertstel. Tags zuvor hatte der 23-Jährige über die doppelte Distanz als Fünfter nur um 16 Hundertstelsekunden eine Medaille verpasst.