Lucas Matzerath hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka die Chance auf die zweite Medaille für das deutsche Beckenteam liegen lassen. Der 23-Jährige schlug im Finale über 100 m Brust in 58,88 Sekunden als Fünfter an und verpasste damit auch das vorzeitige Ticket für die Olympischen Spiele in Paris. Matzerath fehlten 16 Hundertstelsekunden zur Medaille. Gold ging an den überlegenen Chinesen Haiyang Qin vor den allesamt zeitgleichen Silber-Gewinnern Nicolo Martinenghi ( Italien), Arno Kamminga ( Niederlande) und Nic Fink ( USA).

Matzerath, der in Bochum lebt und trainiert, aber für die SG Frankfurt startet, war überraschend als Zweitschnellster in den Endlauf eingezogen. Bereits im Vorlauf hatte der Olympianeunte in 58,74 Sekunden einen deutschen Rekord aufgestellt. Zum Auftakt der Wettbewerbe in der Marine Messe hatte Lukas Märtens Bronze über 400 m Freistil gewonnen.