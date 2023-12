Keine Ariarne Titmus, keine Mollie O'Callaghan: Australiens Schwimmteam muss bei der WM in Doha im Februar auf seine Topstars verzichten.

Australiens Schwimmteam muss bei der WM in Doha im Februar auf seine Topstars verzichten. Die Olympiasiegerinnen Ariarne Titmus und Mollie O'Callaghan sowie 100-Meter-Freistil-Titelverteidiger und Olympiasieger Kyle Chalmers fehlen im Aufgebot, das der Verband am Freitag bekannt gab. Alle drei wollen sich auf die Vorbereitung für die Olympischen Spiele in Paris fokussieren.

Die Schwimm-Weltmeisterschaften finden 2024 von 2. bis 18. Februar 2024 in der katarischen Hauptstadt statt. Deutschlands Topschwimmer, der Langstrecken-Olympiasieger Florian Wellbrock, plant mit einer Teilnahme an den Wettkämpfen.