Köln (SID) - Schwimmerin Anna Elendt (Frankfurt) hat beim Meeting in San Antonio/Texas einen weiteren deutschen Rekord verbessert. Nach zwei Bestmarken über 100 m Brust schlug die 20-Jährige am Freitag (Ortszeit) über die doppelte Distanz nach 2:24,63 Minuten an und unterbot die fünf Jahre alte Bestmarke der Gladbeckerin Jessica Steiger (2:25,00) deutlich.

Allein US-Star Lilly King (2:23,69) war schneller als Elendt, die locker die Norm für die Europameisterschaften in Rom (11. bis 21. August) knackte. Ihren deutschen Rekord hatte sie in San Antonio zuvor auf 1:05,58 Minuten gedrückt.