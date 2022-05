Nachdem der Schwimm-Weltverband FINA Gastgeber Russland die Kurzbahn-WM entzogen hat, findet das Großevent in Melbourne statt.

Köln (SID) - Nachdem der Schwimm-Weltverband FINA Gastgeber Russland die Kurzbahn-WM wegen des Angriffskrieges in der Ukraine entzogen hat, findet das Großevent in Melbourne (13. bis 18. Dezember) statt. Das gab die FINA am Freitag bekannt. Eigentlich war Kasan als Austragungsort der 16. Auflage vorgesehen gewesen.

"Die FINA ist darüber erfreut, dass die stolze Schwimmnation Australien zum ersten Mal Gastgeber der Kurzbahn-WM sein wird", sagte FINA-Präsident Husain Al-Musallam: "Wir sind unseren Gastgebern unglaublich dankbar, dass sie sich bereiterklärt haben, diesen prestigeträchtige Wettkampf auszurichten."

Melbourne war 2007 Austragungsort der Schwimm-WM (50 m). In diesem Jahr findet das Highlight in Budapest statt (18. Juni bis 3. Juli).