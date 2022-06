Lukas Märtens hat zum Auftakt der Schwimm-WM in Budapest Silber gewonnen.

Budapest (SID) - Lukas Märtens hat zum Auftakt der Schwimm-WM in Budapest Silber gewonnen. Der 20 Jahre alte Magdeburger schlug im Finale über 400 m Freistil nach 3:42,85 Minuten als Zweiter an und bescherte dem deutschen Schwimmteam damit die erhoffte erste Medaille. Märtens ist der erste deutsche Schwimmer seit Weltrekordler Paul Biedermann 2011 in Shanghai ( Bronze), der auf dieser Strecke WM-Edelmetall holte.

Den Titel sicherte sich der Australier Elijah Winnington, Bronze ging an den Brasilianer Guilherme Costa. Märtens startet in Budapest auch über 200, 800 und 1500 m Freistil. Auf den beiden längsten Strecken steigt er ebenfalls als Weltranglistenerster auf den Startblock.