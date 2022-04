Köln (SID) - Die Freistilschwimmer Lukas Märtens und Rafael Miroslaw haben am Wochenende mit ganz starken Zeiten geglänzt. Der 20 Jahre alte Magdeburger Märtens erzielte am Sonntag bei den Swim Open in Stockholm seine zweite Jahresweltbestleistung binnen 24 Stunden und siegte über 200m in 1:45,44 Minuten. Am Vortag hatte er über die doppelte Distanz in 3:41,60 Minuten die weltweit beste Zeit seit fünf Jahren erzielt.

"Ich kann das noch gar nicht richtig verarbeiten, mit so einem Sprung habe ich niemals gerechnet. Ich habe mich vor diesem Wettkampf muskulär gar nicht so gut gefühlt, aber im Rennen lief dann alles perfekt", sagte Märtens, der für die WM in Budapest (18. Juni bis 3. Juli) und die EM in Rom (11. bis 21. August) in eine Mitfavoritenrolle schwamm - über 400 m war er 1,76 Sekunden schneller als der Tunesier Ahmed Hafnaoui bei seinem Olympiasieg 2021 in Tokio.

Am Samstag hatte Miroslaw bei den Berlin Open über 100 m in 47,92 Sekunden als erster Deutscher die Marke von 48 Sekunden genkackt. Damit unterbot der Hamburger den deutschen Rekord von Marco di Carli (48,24) aus dem Jahr 2011 deutlich.