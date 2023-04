Toronto (SID) - Die kanadische Nachwuchs-Schwimmerin Summer McIntosh hat innerhalb einer Woche zwei Weltrekorde gebrochen. In Toronto unterbot die 16-Jährige am Samstag (Ortszeit) die bisherige Bestzeit über 400 m Lagen in 4:25,87 Minuten, zuvor hatte die Ungarin Katinka Hosszu den Rekord gehalten (4:26,36).

"Es ist wirklich erstaunlich und ich freue mich sehr über einen weiteren Weltrekord", sagte McIntosh, war aber völlig erschöpft: "Im Moment denke ich nur an meine Beine. Sie tun so weh."

Am Dienstag war McIntosh beim Event bereits über 400 m Freistil der Sprung an die Spitze der Bestenliste gelungen. In 3:56,08 Minuten verbesserte sie im Rahmen des Auswahlmeetings für die kommende WM im japanischen Fukuoka (14. bis 30. Juli) den vorherigen Weltrekord der Australierin Ariarne Titmus um 32 Hundertstel.

McIntosh hatte erstmals 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Bei der WM im vergangenen Jahr in Budapest gewann sie über die 400 m Freistil Silber hinter Superstar Katie Ledecky und sicherte sich zudem Gold über 200 m Schmetterling und 400 m Lagen.