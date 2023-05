Der Segel-Weltverband will erst im kommenden Jahr eine Rückkehr russischer und belarussischer Segler in den internationalen Sport ermöglichen.

Der Segel-Weltverband will erst im kommenden Jahr eine Rückkehr russischer und belarussischer Segler in den internationalen Sport ermöglichen. Konkret nannte der Verband am Dienstag nach seinem Halbjahrestreffen den April 2024 als "angepeilten Zeitpunkt".

Weil dann auch die Regatta "Semaine Olympique Francaise" ansteht, bestünde so noch die Möglichkeit für Sportler mit russischem oder belarussischem Pass, sich als neutrale Einzel-Athleten für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu qualifizieren.