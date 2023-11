Ski-Königin Mikaela Shiffrin bleibt ausgerechnet bei ihrem Heimrennen im Riesenslalom ungewohnt glücklos. Die Weltcup-Rekordsiegerin verpasste auch im sechsten Anlauf in Killington/Vermont den Erfolg im Riesentorlauf.

Die 28 Jahre alte US-Amerikanerin belegte am Samstag beim erneuten Sieg der Schweizerin Lara Gut-Behrami, die schon beim Weltcup-Auftakt in Sölden erfolgreich gewesen war, hinter der Neuseeländerin Alice Robinson mit 0,81 Sekunden Rückstand Rang drei.

Shiffrin, die es zum 140. Mal auf einem Weltcup-Podium schaffte (89 Siege), ging nahe der Piste in Killington zur Schule und kennt jeden Zentimeter. Im Slalom, der am Sonntag (16.00/19.00 Uhr MEZ) auf dem Programm steht, hat sich dies bereits bezahlt gemacht: In sechs Anläufen triumphierte sie bis dato bereits fünfmal.

Emma Aicher aus Mahlstetten, einzige deutsche Starterin, verpasste auf eisiger Piste als 44. mit 3,33 Sekunden Rückstand den Finaldurchgang deutlich.