Ski-Königin Mikaela Shiffrin muss sich bei ihrem Heimrennen in Killington/Vermont für ihren 90. Weltcupsieg steigern. Die 28 Jahre alte US-Amerikanerin belegt beim zweiten Riesenslalom des Winters nach dem ersten Durchgang den fünften Rang mit allerdings nur 0,23 Sekunden Rückstand auf die überraschend führende Neuseeländerin Alice Robinson.

Hinter Robinson liegen Olympiasiegerin Sara Hector (Schweden/+0,06) und die Schweizerin Lara Gut-Behrami (0,08), Siegerin beim Weltcup-Auftakt in Sölden, vor dem zweiten Durchgang (19.00 Uhr MEZ/sportschau.de) in Schlagdistanz.

Shiffrin ging nahe der Piste in Killington zur Schule, einen Weltcup-Riesenslalom daheim konnte sie aber bis dato nicht gewinnen. Im Slalom, der am Sonntag (16.00/19.00 Uhr MEZ) auf dem Programm steht, gewann sie in sechs Anläufen hingegen bereits fünfmal.

Emma Aicher aus Mahlstetten, einzige deutsche Starterin, verpasste auf eisiger Piste als 44. mit 3,33 Sekunden Rückstand die Qualifikation für den Finaldurchgang der besten 30.