Kanadas Männer haben bei den 24. Olympischen Winterspielen in Peking zum vierten Mal die Goldmedaille in der 5000-m-Staffel gewonnen.

Peking (SID) - Kanadas Männer haben bei den 24. Olympischen Winterspielen in Peking zum vierten Mal die Goldmedaille in der 5000-m-Staffel gewonnen. Das Quartett mit Charles Hamelin, Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles und Pascal Dion setzte sich im A-Finale in 6:41,28 Minuten vor Südkorea (6:41,69) und Italien durch. Für den 14-maligen Weltmeister Hamelin war es bereits das insgesamt vierte olympische Gold seit 2010 bei seinen Heimspielen in Vancouver.

Die mitfavorisierten Ungarn, die Goldmedaillengewinner von 2018 in Pyeongchang, hatten das A-Finale nicht erreicht und belegten nach ihrem Sieg im B-Finale den sechsten Platz. Eine deutsche Staffel war nicht am Start. Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) war in den Wettbewerben der Männer überhaupt nicht vertreten.