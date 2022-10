Deutschlands Shorttrackerin Anna Seidel ist mit einem starken dritten Platz über 1000 m bei den Dutch Open in Heerenveen in die Saison gestartet.

Heerenveen (SID) - Deutschlands beste Shorttrackerin Anna Seidel ist mit einem starken dritten Platz über 1000 m bei den Dutch Open in Heerenveen in die nacholympische Saison gestartet. Besser als die 24 Jahre alte Dresdnerin waren nur die Olympiasiegerinnen Xandra Velzeboer und Selma Poutsma aus den Niederlanden.

"Für mich war es ein Test für den Weltcup. Ich hatte drei Wochen lang Corona und noch gezweifelt, ob es Sinn macht in Heerenveen zu starten", sagte Seidel, "doch der Wettkampf hat Spaß gemacht. Es war anstrengend, nach den enttäuschenden Olympischen Spielen die Motivation wiederzufinden. Ich dachte auch ans Aufhören, doch so wollte ich meine Karriere nicht beenden."

Im März 2021 hatte sich Seidel im WM-Training in Dordrecht (Niederlande) eine schwere Verletzung zugezogen. Mit Trainingsrückstand schied sie 2022 bei den Winterspielen in Peking über 1500 m schon in der ersten Runde aus. Die Weltcupsaison beginnt Ende Oktober in Montreal (28. bis 30. Oktober).