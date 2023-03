Planica (SID) - Der Norweger Jarl Magnus Riiber hat im Teamwettkampf der Nordischen Kombinierer die siebte WM-Goldmedaille seiner Karriere geholt und damit zu Rekordweltmeister Eric Frenzel aufgeschlossen. Sollte Riiber auch das Einzel am Samstag in Planica gewinnen, würde er an Frenzel vorbeiziehen. - Die Liste der erfolgreichsten Kombinierer der WM-Geschichte (Gold-Silber-Bronze):

1. Eric Frenzel (Deutschland/2009-) 7 8 3

2. Jarl Magnus Riiber (Norwegen/2019-) 7 3 0

3. Johannes Rydzek (Deutschland/2011-) 6 6 1

4. Bjarte Engen Vik (Norwegen/1995-2001) 5 3 0

5. Jason Lamy Chappuis (Frankreich/2009-2015) 5 0 5

6. Ronny Ackermann (Deutschland/2001-2009) 4 5 1

7. Kenji Ogiwara (Japan/1993-1999) 4 0 1

Ulrich Wehling (DDR/1972-1980) 4 0 1

Johan Gröttumsbraten (Norwegen/1924-1932) 4 0 1

10. Bernhard Gruber (Österreich/2011-) 3 3 3