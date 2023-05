Die Fußballerinnen vom FC Bayern München haben im Meisterschaftsrennen der Frauen-Bundesliga erneut vorgelegt. Der Tabellenführer gewann im Spitzenspiel am Freitagabend 1:0 (1:0) gegen die viertplatzierte TSG Hoffenheim und hat vorerst wieder vier Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg auf Platz zwei. Die Wölfinnen können am Sonntag (13.00 Uhr) bei Eintracht Frankfurt nachziehen.

Die Partie am Bayern-Campus in München entschied ein Kopfballtor von Nationalstürmerin Lea Schüller (26.), die nach einem Eckstoß der Bayern freistehend ins lange Eck einköpfte. Es war bereits der zwölfte Saisontreffer für Deutschlands Fußballerin des Jahres 2022. An der Spitze der Torjägerinnen steht Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp mit 15 Treffern.

"Ich glaube, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen", sagte Matchwinnerin Schüller nach der Partie zum Kampf um die Meisterschaft. Das enge Spiel gegen Hoffenheim habe sie zwar "die letzten fünf Minuten schon zittern" lassen, dennoch habe am Ende die bessere Mannschaft gewonnen: "Und das ist das, was zählt."