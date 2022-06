Osijek (SID) - Zehn Tage vor dem Beginn der deutschen Kunstturn-Meisterschaften in Berlin ist Schwebebalken-Vizeweltmeisterin Pauline Schäfer eine siegreiche Generalprobe gelungen. Die 25 Jahre alte Chemnitzerin setzte sich bei einem internationalen Turnier im kroatischen Osijek an ihrem Spezialgerät vor Lokalmatadorin Ana Derek und Ana Barbosu ( Rumänien) durch.

Die Kölnerin Sarah Voss belegte am Stufenbarren den zweiten Platz. Die nationalen Titelkämpfe in der Max-Schmeling-Halle im Rahmen der Veranstaltung "Die Finals" dienen auch einer ersten Formüberprüfung im Hinblick auf die Europameisterschaften Mitte August in München. Die EM ist wie schon 2018 in Glasgow Bestandteil der European Championships.