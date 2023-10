Die deutschen Skateboarder Lilly Stoephasius ( Berlin) und Tyler Edtmayer (Inningen) stehen bei der WM der olympischen Disziplin Park in Rom im Viertelfinale. Die beiden Athleten des Deutschen Rollsport- und Inline-Verbands (DRIV) kamen zum WM-Auftakt am Donnerstag jeweils unter die Top 27 und dürfen damit weiter Punkte für die Olympia-Qualifikation sammeln. Die Viertelfinals stehen am Freitag an, dann steigen auch die topgesetzten Skater in das Turnier ein.

Die erst 16 Jahre alte Stoephasius und der 22-jährige Edtmayer hatten Deutschland bereits bei der Olympia-Premiere in Tokio vertreten. Bei der WM gilt es für das deutsche Duo, mit einer möglichst guten Platzierung weitere Punkte für die Qualifikationsrangliste (Olympic World Skateboarding Ranking) für Paris 2024 zu sammeln.

Topfavoriten am Tyrrhenischen Meer sind Titelverteidiger Jagger Eaton (USA) und die japanische Olympiasiegerin Yosozumi Sakura. Weltmeisterin Sky Brown ( Großbritannien) musste kurz vor dem Event wegen einer Verletzung am Bein absagen.