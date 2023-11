Wind und starker Schneefall machten eine sichere Austragung des Rennens am Matterhorn unmöglich. Dies teilte die FIS am frühen Samstagmorgen mit.

Die erste Weltcup-Abfahrt der Männer in der alpinen Ski-Saison ist am Samstag in Zermatt-Cervinia abgesagt worden. Wind und starker Schneefall machten eine sichere Austragung des Rennens am Matterhorn unmöglich. Dies teilte der Weltverband FIS am frühen Samstagmorgen mit. Ob das zweite Rennen am Sonntag (11.30 Uhr/BR und Eurosport) ausgetragen werden kann, bleibt offen.

"Es hat die ganze Nacht durchgeschneit, und das OK war nicht in der Lage, die Piste vom Schnee zu befreien", sagte der deutsche Männer-Cheftrainer Christian Schwaiger: "Es war sicherlich eine richtige Entscheidung, aber es ist sehr frustrierend, weil wir natürlich sehr motiviert waren. Die Vorhersage für Sonntag ist auch nicht sehr vielversprechend. Es war eine schwierige Woche."

In Zermatt wollte vor allem Speed-Ass Thomas Dreßen einen Schritt zurück zu alter Stärke machen. Der frühere Kitzbühel-Sieger hatte in den vergangenen drei Jahren mit vielen körperlichen Problemen zu kämpfen gehabt.

Im vergangenen Jahr war die Premiere am Matterhorn wegen Schneemangels ausgefallen, diesmal herrschten auf der bis zu 3800 m hoch gelegenen Piste andere, aber nicht bessere Bedingungen. Schon das erste Männer-Rennen der Saison war beim Riesenslalom in Sölden Ende Oktober wegen Windes abgesagt worden.

Die Frauen bestreiten am Samstag und Sonntag (jeweils 10.00 und 13.00 Uhr/BR und Eurosport) zwei Slalomrennen im finnische Levi.