Ski-Königin Mikaela Shiffrin muss für einen perfekten Start in die neue Saison noch zulegen.

Die US-Amerikanerin belegt beim Riesenslalom in Sölden nach dem ersten Durchgang den fünften Rang, der Rückstand der Rekordsiegerin im Weltcup auf die entfesselnd fahrende Italienerin Micaela Brignone vor dem zweiten Lauf (13.00 Uhr/ZDF und Eurosport) beträgt 0,75 Sekunden. Von der drittplatzierten Tschechin Petra Vlhova trennen Shiffrin aber nur zwölf Hundertstel.

Die einzige deutsche Starterin Emma Aicher (Mahlstetten) verpasste den Endlauf der besten 30 als 42. (+5,15 Sekunden).

Die 28-jährige Shiffrin hat in ihrer Karriere bereits alles erreicht: zweimal Gold bei Olympia, siebenmal Gold sowie sieben weitere Medaillen bei Weltmeisterschaften, 88 Weltcupsiege, fünf Triumphe im Gesamtweltcup. Der Gewinn ihrer sechsten großen Kristallkugel ist das große Ziel für den anstehenden Winter, in dem weder WM noch Olympia auf dem Programm stehen. Das halbe Dutzend hat bislang nur die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll geschafft.

Parallel-Weltmeister Alexander Schmid befindet sich nach einem Kreuzbandriss noch im Aufbautraining, Stefan Luitz ist erneut verletzt, deswegen schickt der Deutsche Skiverband (DSV) in Sölden nur ein Mini-Team an den Start. Bei den Männern fahren am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/Eurosport und ZDF) Anton Grammel, Fabian Gratz und Jonas Stockinger.