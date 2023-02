Medaillenanwärter Lucas Braathen droht für die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel und Meribel/Frankreich (5. bis 19. Februar) auszufallen.

München (SID) - Medaillenanwärter Lucas Braathen droht für die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel und Meribel/Frankreich (5. bis 19. Februar) auszufallen. Wie der 22 Jahre alte Norweger am Donnerstag bei Twitter mitteilte, musste er sich einer Blinddarmoperation unterziehen. "Schrecklich schlechtes Timing", wird Braathen zudem in einer Mitteilung des norwegischen Verbandes zitiert.

Der Riesenslalom- und Slalom-Spezialist gewann in der laufenden Saison bereits drei Weltcup-Rennen, darüber hinaus stand er dreimal auf dem Podest, zuletzt vergangene Woche beim Nachtslalom in Schladming. Zumindest einen Start im Slalom wollten Braathen und die Ärzte bei günstigem Heilungsverlauf allerdings nicht ausschließen. Das Rennen findet erst zum WM-Abschluss am 19. Februar statt.