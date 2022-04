Köln (SID) - Sotschi-Olympiasiegerin Maiken Caspersen Falla beendet ihre Karriere. "Es fühlt sich gut an, das ist der richtige Zeitpunkt", sagte die 31 Jahre alte Norwegerin, sie habe eine "märchenhafte" Laufbahn gehabt.

Die Sprint-Spezialistin gewann in ihrer Lieblingsdisziplin neben Gold 2014 vier Jahre später Silber in Pyeongchang sowie Bronze im Teamsprint. Sie wurde fünfmal Weltmeisterin und gewann fünf weitere WM-Medaillen. Ihren letzten von 16 Weltcupsiegen in Einzelrennen holte sie im März in Drammen - im Sprint.