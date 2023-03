Skispringerin Katharina Althaus hat bei der WM in Planica Bronze im Einzel von der Großschanze gewonnen.

Planica (SID) - Skispringerin Katharina Althaus hat bei der WM in Planica Bronze im Einzel von der Großschanze gewonnen. Die Oberstdorferin musste sich einzig der neuen Weltmeisterin Alexandria Loutitt aus Kanada und Titelverteidigerin Maren Lundby (Norwegen) geschlagen geben. Für Althaus war es in ihrem vierten Wettkampf der Titelkämpfe in Slowenien ihre vierte Medaille.

"Gratulation an Katha, unglaublich. Bei diesen Bedingungen heute solche Sprünge zu zeigen und Dritte zu werden - großer Respekt", sagte Bundestrainer Maximilian Mechler in der ARD: "Das war wahnsinnig stark von ihr." Der Wettkampf war im ersten Durchgang von ständigen Veränderungen der Anlauflänge gekennzeichnet.

Team-Weltmeisterin Selina Freitag, vom kleinen Bakken noch Vierte, musste sich am Mittwoch mit dem 19. Platz begnügen. Pauline Heßler zeigte ein ordentliches WM-Debüt und belegte den 26. Rang.

Althaus hatte von der Normalschanze Gold im Einzel, Mixed und Team geholt und war mit ihren WM-Titeln Nummer fünf, sechs und sieben zur alleinigen Rekordweltmeisterin aufgestiegen - bei den Männern war nur der Österreicher Thomas Morgenstern mit acht Titeln erfolgreicher. Das Kunststück von vier Goldmedaillen für Deutschland bei einer WM bleibt allerdings dem Kombinierer Johannes Rydzek vorbehalten, der 2017 in Lahti abgeräumt hatte.

Für die Frauen ist die WM damit beendet, auf die Männer um Andreas Wellinger und Karl Geiger warten dagegen im Einzel am Freitag und Team am Samstag noch zwei Medaillenchancen.