Lahti (SID) - Die deutschen Skisprung-Asse Karl Geiger und Markus Eisenbichler haben beim Weltcup im finnischen Lahti das Podest im Blick. Geiger (Oberstdorf) liegt im ersten Wettkampf nach den Olympischen Spielen nach einem Sprung auf 122 m (125,3 Punkte) auf Rang sechs, Eisenbichler überzeugte mit einem Flug auf 127 m (131,4) und liegt zur Halbzeit sogar auf dem dritten Platz.

In Führung liegt überraschend der Österreicher Ulrich Wohlgenannt (137,6) vor seinem Teamkollegen Stefan Kraft. Tournee-Sieger Ryoyu Kobayashi, in der Gesamtwertung nur drei Zähler hinter Geiger auf Rang zwei, lauert auf Rang acht. Olympiafahrer Constantin Schmid (Oberaudorf/122,0) hat auf Platz zwölf eine gute Platzierung im Blick, auch Severin Freund (Rastbüchl/117,0) schaffte den Sprung in den zweiten Durchgang.

Diesen verpassten hingegen die Olympiateilnehmer Stephan Leyhe (Willingen/105,8) und Pius Paschke (Kiefersfelden/82,9).