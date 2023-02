Köln (SID) - Die ehemalige Skisprung-Weltmeisterin Daniela Iraschko-Stolz muss erneut am Knie behandelt werden und verpasst auch den Rest der Saison. An ein Karrierende denkt die 39 Jahre alte Österreicherin, die ihre Sportart maßgebend geprägt hat, allerdings nicht. Stattdessen plant sie, in den kommenden Wochen rund um die WM in Planica (21. Februar bis 5. März) das ÖSV-Trainerteam zu unterstützen.

"Die Motivation ist immer noch da. Ich glaube sogar, ich könnte aktuell besser Skispringen als je zuvor, aber das Knie spielt nicht mit", sagte Iraschko-Stolz. Seit den Olympischen Spielen in Peking im Februar 2022 hat die Olympia-Zweite von Sotschi 2014 keinen Wettkampf mehr bestritten.

Iraschko-Stolz war schon bei der WM-Premiere des Frauen-Skispringens im Jahr 2009 dabei, damals wurde sie Vierte. Zwei Jahre später holte sie in Oslo Gold. Auch als Fußballerin feierte sie Erfolge und wurde unter anderem mit dem FC Wacker Innsbruck 2008, 2009 und 2010 österreichische Vizemeisterin.