Planica (SID) - Youngster Philipp Raimund muss auf den ersten WM-Einsatz seiner Skisprung-Karriere noch warten. Der 22-Jährige verlor im Training das interne Duell um den vierten Startplatz für das Einzel von der Normalschanze gegen Constantin Schmid. "Es war sehr, sehr, sehr knapp", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in Planica.

In der Qualifikation am Freitag (17.45 Uhr) gehen somit der zweimalige Saisonsieger Andreas Wellinger (Ruhpolding), Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Karl Geiger (Oberstdorf) und Schmid (Oberaudorf) an den Start. Die Medaillen werden am Samstag ab 17.00 Uhr (ZDF und Eurosport) vergeben.

In den drei Trainingsdurchgängen am Donnerstag taten sich die DSV-Adler noch schwer, den besten Eindruck hinterließ Wellinger mit den Plätzen 15, vier und neun. "Die Sprünge unserer Topathleten waren in Ordnung, aber noch nicht ganz gut", sagte Horngacher.