Skirennläufer Linus Straßer hat beim ersten Männer-Weltcuprennen der Saison wenig Hoffnung auf einen Podiumsplatz. Bei der Premiere in Gurgl/Österreich liegt der Münchner nach dem ersten Slalom-Durchgang nur auf dem 14. Platz, sein Rückstand zur Spitze beträgt 1,67 Sekunden.

Der WM-Neunte Straßer (31) leistete sich kurz nach dem Start einen schweren Patzer, der ihn viel Zeit kostete. Sebastian Holzmann (Oberstdorf/+1,71) setzte sich direkt hinter Straßer zunächst auf den 15. Platz. Fabian Himmelsbach ( Sonthofen), WM-Fünfter, Anton Tremmel ( Rottach-Egern) und Weltcup-Debütant Linus Witte ( Bad Aibling) kamen allesamt nicht ins Ziel. Bestzeit fuhr der Österreicher Manuel Feller. Der zweite Durchgang beginnt um 13.45 Uhr ( Eurosport).

Nach dem Abbruch des Riesenslaloms in Sölden Ende Oktober wegen starken Windes waren am vergangenen Wochenende beide Abfahrten in Zermatt/Cervinia abgesagt worden. Es gab zu viel Wind und zu viel Schnee. Dadurch ist der Slalom in Gurgl das erste Rennen des Skiwinters für die Männer.