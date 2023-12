Eine Nachricht von Toni Kroos überraschte Darts-Weltmeister Michael Smith so sehr, dass er den Tränen nahe war.

Mit seinem ersten WM-Titel im Januar erfüllte sich Darts-Weltmeister Michael Smith (33) einen Traum - und erhielt wenig später eine überraschende Nachricht, mit der er nicht einmal im Traum gerechnet hätte. Der Absender? Fußballstar Toni Kroos. Dieser habe ihn gefragt, "ob er mich anrufen und ich in seinem Podcast mitmachen könnte", sagte der Engländer im Gespräch mit dem Mirror. Für ihn sei es der "seltsamste" und "denkwürdigste" Moment dieses Jahres gewesen.

Das Kuriose: Zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme habe er in Bahrain auf der Toilette gesessen, erzählte Smith. "Ich fing auf dem Klo fast an zu weinen und schrieb meiner Frau, dass ich gerade eine Nachricht von ihm erhalten habe - und sie antwortete: 'Wer zum Teufel ist Toni Kroos?'"

Noch heute stehe er mit dem früheren deutschen Nationalspieler von Real Madrid in Kontakt, sagte Smith, der bei der laufenden WM im Londoner Alexandra Palace seinen Titel erfolgreich verteidigen möchte. Kroos frage ihn "nach Darts und so", führte der Weltranglistenerste weiter aus und zeigte sich auch knapp zwölf Monate später noch immer überwältigt. Denn "mit jemandem von seinem Format zu sprechen", so Smith, sei "einfach unglaublich".