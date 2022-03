Peking (SID) - Snowboarder Christian Schmiedt ist bei den Paralympischen Winterspielen in Peking ins Viertelfinale des Cross-Wettbewerbs eingezogen. Der 33-Jährige aus Backnang belegte in der Qualifikation der Startklasse LL1 den elften Platz, verpasste damit aber eine gute Ausgangslage. Matthias Keller und Manuel Ness schieden in der Klasse LL2 als 19. und 22. aus.

"Ich bin relativ zufrieden", sagte Schmiedt, der wie Keller und Ness erstmals an den Paralympics teilnimmt: "Eigentlich wollte ich mich besser positionieren, um nicht zu starke Gegner in den Heats zu haben." In 1:04,24 Minuten fuhr Weltmeister Tyler Turner Bestzeit, Schmiedt lag knapp sieben Sekunden hinter dem Kanadier.

Nur die besten 16 der jeweiligen Qualifikation erreichten die Viertelfinals am Montag (ab 4.30 Uhr MEZ/ZDF), noch am selben Tag werden die Medaillen vergeben. Da in Schmiedts Klasse, in der Sportler mit Beeinträchtigung an den unteren Extremitäten antreten, nur 15 Athleten am Start waren, reichte ihm ein gültiger Lauf zum Weiterkommen.