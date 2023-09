Radprofi Nathan Van Hooydonck, Helfer des Dänen Jonas Vingegaard bei dessen zweitem Tour-de-France-Sieg im Juli, ist in einen schweren Autounfall verwickelt worden. Unklar ist allerdings der Zustand des Belgiers. Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, der 27-Jährige sei "mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht" worden.

Van Hooydoncks Team Jumbo-Visma stellte den Zustand des Fahrers im Sozialen Netzwerk X etwas anders dar. "Wir können bestätigen, dass früher am Tag unser Fahrer Nathan Van Hooydonck während der Fahrt mit seinem Auto einen Schwächeanfall erlitt und in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde", hieß es in dem Statement: "Wir können die Gerüchte, dass er sich in einem kritischen Zustand befindet, nicht bestätigen. Er wird derzeit im Krankenhaus weiteren medizinischen Untersuchungen unterzogen."

Flämischen Medienberichten zufolge hatte Van Hooydonck nach einem Schwächeanfall am Steuer die Kontrolle über sein Auto verloren und war daraufhin beim Überqueren einer Kreuzung mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Die schwangere Frau des Fahrers, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls an seiner Seite befand, blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.