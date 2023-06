Die Special Olympics in Berlin bekommen eine Sonderausgabe von dem Comic-Kult-Heft "Asterix bei den Olympischen Spielen".

Das Comic-Heft "Asterix bei den Olympischen Spielen" bekommt zu den Special Olympics in Berlin eine Sonderausgabe. Wie der Verlag Egmont Ehapa Media am Donnerstag mitteilte, wird es zu den Weltspielen für geistig und mehrfach behinderte Menschen erstmals eine übertragene Version des Kult-Comics in Leichter Sprache geben. Alle Teilnehmenden werden ein Exemplar erhalten.

"Die Special Olympics World Games zeigen beispielhaft, wie Sport eine inklusive Gemeinschaft voranbringen und Barrieren abbauen kann", sagte Verleger Wolf Stegmaier: "Jeder Mensch sollte, unabhängig von individuellen Fähigkeiten, die Chance haben, sich neue Welten zu erschließen, gerade auch durch Lesen."

Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Rund 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 190 Ländern treten vom 17. bis 25. Juni in Berlin in 26 Sportarten gegeneinander an.