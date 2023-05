Der neue Sport-Streaminganbieter Dyn kooperiert ab dem Sendestart am 23. August mit der Telekom.

Der neue Sport-Streaminganbieter Dyn kooperiert ab dem Sendestart am 23. August mit der Telekom. Das gab das Unternehmen des früheren DFL-Geschäftsführers Christian Seifert am Montag bekannt. Die Dyn App wird durch die Kooperation auf allen Endgeräten von Magenta TV verfügbar sein, dazu zählen alle Android-TV-Geräte der Telekom wie der MagentaTV-Stick und die TV-Box MagentaTV One.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit der Telekom den MagentaTV-Kunden den Zugang zu allen Inhalten von Dyn zu ermöglichen", sagte Dyn-COO Marcel Wontorra: "Die Kooperation ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, dem Sport in Deutschland eine größere mediale Bühne zu bieten."

Dyn überträgt zum Sendestart den Supercup der Handball-Bundesliga, die auf der Plattform eine neue Heimat findet. Darüber hinaus gehören die Bundesligen im Basketball, im Volleyball und im Tischtennis sowie internationale Wettbewerbe wie die Handball- und Basketball-Champions-League zum Programm.

"Ziel von MagentaTV ist es, unseren Kunden den umfassendsten und einfachsten Zugang zu allen Livesport-Angeboten im Markt zu ermöglichen. Auch neue Partner wie Dyn integrieren wir gerne in unser Angebot, damit wir unseren Kunden die ganze Vielfalt des Sports aus einer Hand bieten können", sagte Telekom-TV-Chef Arnim Butzen.