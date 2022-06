Berlin (SID) - Nur fünf Tage nach ihren beiden Bronzemedaillen bei den Europameisterschaften in Tel Aviv hat sich Sportgymnastin Darja Varfolomeev (Schmiden) bei den Finals in Berlin ihren ersten nationalen Titel im Mehrkampf gesichert. Die 15 Jahre alte Schülerin siegte in der Max-Schmeling-Halle vor Titelverteidigerin Margarita Kolosov aus Potsdam sowie Melanie Dargel (Worms).

Mit allen vier Handgeräten erhielt Varfolomeev die höchsten Noten. Am vergangenen Wochenende hatte sie mit ihren beiden dritten Plätzen mit dem Ball und den Keulen für die ersten deutschen EM-Medaillen in der Rhythmischen Sportgymnastik seit 42 Jahren gesorgt.