Sportkletterin Hannah Meul aus Frechen geht bei den European Championships als Anwärterin auf eine Medaille in die Entscheidung im Boulder-Wettbewerb.

München (SID) - Sportkletterin Hannah Meul aus Frechen geht bei den European Championships als Anwärterin auf eine Medaille in die Entscheidung im Boulder-Wettbewerb. Die 21 Jahre alte Studentin zeigte im Halbfinale am Sonntagvormittag eine herausragende Leistung und zog als Drittplatzierte in das Finale der besten sechs Teilnehmerinnen ein (ab 16.00 Uhr). Alma Bestvater (Weimar) verpasste die Medaillenentscheidung.

Große Favoritin auf Gold ist erneut Janja Garnbret aus Slowenien, die sich am Samstag bereits den Titel im Lead gesichert hatte. Sie lag mit überragenden 99,7 Wertungspunkten klar vor Chloe Caulier (Belgien/77,6) und Meul (77,5) die ihrerseits die viertplatzierte Fanny Gibert (Frankreich/55,9) klar distanzierten.