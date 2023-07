Der deutsche Meister Marcus Ehning hat in einem dramatischen Stechen vor Daniel Deußer zum Abschluss des CHIO den Großen Preis von Aachen gewonnen.

Der deutsche Meister Marcus Ehning hat zum Abschluss des CHIO in Aachen das Highlight der Springreiter gewonnen. Im Großen Preis von Aachen triumphierte der Borkener mit Hengst Stargold in einem dramatischen Stechen vor Daniel Deußer ( Wiesbaden) mit Killer Queen. Für den 49-Jährigen war es nach 2006 und 2018 der dritte Sieg in dem prestigeträchtigen Springen.

Als drittes deutsches Reiterpaar erreichten Philipp Weishaupt ( Riesenbeck) und Zineday das Stechen, sie leisteten sich einen Abwurf. Ehning und Deußer machten als einzige keine Fehler, der Sieger war letztlich 0,61 Sekunden schneller.

Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen), Richard Vogel ( Mannheim) und Titelverteidiger Gerrit Nieberg ( Sendenhorst) erreichten den zweiten Umlauf und schieden dort aus. Nieberg hatte nach dem ersten Umlauf in Führung gelegen.