Handball-Nationalspieler Fabian Wiede (29) droht die Heim-EM im Januar aufgrund einer schweren Verletzung zu verpassen. Der Rückraumspieler erlitt nach Angaben seines Klubs Füchse Berlin einen "knöchernen Ausriss sowie eine Fraktur am rechten Sprunggelenk". Die Berliner gehen laut ihrer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung von "einem langfristigen Ausfall" aus. Wiede zog sich die Verletzung am Freitag beim 37:26 bei der HBW Balingen-Weilstetten zu.

"Die Verletzung von Fabian Wiede tut uns sehr weh", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning: "Nun müssen wir den Markt sondieren und schauen, ob es jemanden gibt, der uns helfen kann."

Am Montag soll über die weitere Vorgehensweise "in Abstimmung mit den Ärzten und Spezialisten besprochen" werden.