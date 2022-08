Lido di Ostia (SID) - Staffelweltmeister Oliver Klemet hat bei der Schwimm-EM in Rom im Freiwasserrennen über 5 km eine Medaille verpasst. Der 20-Jährige aus Frankfurt/Main, der nach der WM in Budapest vor sieben Wochen an Corona erkrankt war, schlug im Meer am Lido di Ostia als Fünfter an. Gold schnappte sich der italienische Titelverteidiger und 10-km-Weltmeister Gregorio Paltrinieri.

Der Magdeburger Linus Schwedler belegte Platz elf. Olympiasieger Florian Wellbrock hatte nach seiner Coronainfektion und Platz fünf über 1500 m Freistil auf die geplanten Freiwasserstarts verzichtet.

Die Rennen am Strand des Badeortes vor den Toren Roms waren wegen starker Winde und hoher Wellen zweimal verschoben worden. Am Samstagmorgen war das Meer mit einer Wassertemperatur von 27,4 Grad vergleichsweise ruhig. Männer und Frauen starteten kurz nacheinander, um das EM-Programm an den letzten beiden Wettkampftagen noch über die Bühne zu bringen.