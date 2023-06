1404 Teilnehmer aus 51 Nationen und rund drei Millionen Besucher: Am Samstag startet die Kieler Woche - die Traditionsveranstaltung gilt als größte Segel-Regattawoche der Welt. Für die Athletinnen und Athleten in den olympischen Disziplinen geht es dabei direkt zur Sache. Schon im ersten Teil der "KiWo" sind unter anderem die Tokio-Bronzemedaillengewinner Alica Stuhlemmer/Paul Kohlhoff gefordert (live bei Sport1). Die finalen Medaillenrennen steigen am Mittwoch.

Für die Athleten in den olympischen Klassen sind die Wettfahrten auch ein wichtiger Prüfstein mit Blick auf anstehende Herausforderungen in diesem Jahr. Zunächst stehen im Juli die Testregatten für die Sommerspiele 2024 in Marseille an. Dann folgen die Weltmeisterschaften aller Klassen in Den Haag (10. bis 20. August). Vor der niederländischen Küste wird es auch um die ersten Nationenstartplätze für Olympia gehen.

Den Rahmen der Kieler Woche bildet ein Programm aus Konzerten sowie Kulturangebote. Die Eröffnung ist Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sowie Jose Ulisses de Pina Correia e Silva, dem Premierminister der Kap Verden, vorbehalten.