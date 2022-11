Wegen den steigenden Kosten für die Produktion von künstlichem Schnee findet der Sprint-Weltcup der Skilangläufer nicht wie geplant in Mailand statt.

Köln (SID) - Wegen der mit der Energiekrise verbundenen steigenden Kosten für die Produktion von künstlichem Schnee findet der Sprint-Weltcup der Skilangläufer nicht wie geplant im Zentrum der italienischen Metropole Mailand statt. Das haben der Weltverband FIS und der italienische Wintersportverband FISI gemeinsam entschieden.

Die Veranstaltung wird laut FIS-Mitteilung nun am 21. und 22. Januar 2023 in der Bergregion Livigno ausgetragen. Die neue Weltcup-Saison beginnt Ende November in Ruka/Finnland.