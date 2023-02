Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Schirmherrschaft der Special Olympics World Games 2023 in Berlin übernommen.

Berlin (SID) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Schirmherrschaft der Special Olympics World Games 2023 in Berlin übernommen. Das inklusive Sportevent, bei dem sich mehr als 7000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt in 26 Sportarten miteinander messen, wird vom 17. bis 25. Juni erstmals in Deutschland ausgetragen.

Für die Sportlerinnen und Sportler sei die Schirmherrschaft durch Steinmeier "ein außerordentliches Zeichen der Wertschätzung", sagte Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland. Es zeige, "wie wichtig Inklusion für unsere Gesellschaft" sei.

Die Weltspiele in Berlin "werden uns allen Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung nahe bringen, uns Begegnungen mit ihnen ermöglichen und dazu beitragen, diese zur Normalität zu machen", erklärte Krajewski: "Wir freuen uns sehr, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seinem Engagement dieses Ziel unterstützt.