Köln (SID) - Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar hat die 16. Auflage der Strade Bianche gewonnen. Der Radprofi vom UAE Team Emirates setzte sich bei dem Eintagesrennen vor der berühmten Piazza del Campo in Siena vor dem Spanier Alejandro Valverde (Movistar) und dem Dänen Kasper Asgreen (Quick-Step) durch. Pogacar ist der erste slowenische Sieger bei dem Rennen über die weißen Schotterpisten der Toskana.

Als 52 Kilometer vor dem Ziel die Ausreißergruppe gestellt war, setzte der 23-Jährige zu einem Solo an, dem keiner seiner Konkurrenten folgen konnte. Der mitfavorisierte Vorjahreszweite Julian Alaphilippe (Quick-Step) war in der ersten Rennhälfte durch einen Sturz ausgebremst worden.

Deutsche Fahrer hatten mit dem Rennausgang nichts zu tun. Ben Zwiehoff (Bora-hansgrohe) landete als Bester mit mehr als acht Minuten Rückstand auf dem 43. Rang. Zwiehoffs Teamkollege Lennard Kämna (Wedel), der Anfang Februar nach einer fast neunmonatigen Rennpause sein Comeback gegeben hatte, fehlte wegen eines Magen-Darm-Infekts.

Schon am Sonntag steht das nächste Radsport-Highlight an: Die prestigeträchtige Fernfahrt Paris-Nizza, die der Deutsche Maximilian Schachmann zweimal in Folge gewonnen hat, startet mit der ersten Etappe in Mantes-la-Ville. Für Titelverteidiger Schachmann ist es nach überstandener Corona-Erkrankung die Saisonpremiere.