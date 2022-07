Vier Bahn-Olympiasiegerinnen und vier Tour-Fahrer führen das vorläufige Aufgebot des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Straßen-EMs an.

Köln (SID) - Vier Bahn-Olympiasiegerinnen von Tokio und vier Tour-Fahrer führen das vorläufige Aufgebot des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Straßen-Europameisterschaften in München an. Für die Wettbewerbe im Rahmen der European Championships muss der Kader noch reduziert werden: Im Straßenrennen dürfen jeweils acht Fahrerinnen und Fahrer, im Zeitfahren jeweils zwei an den Start gehen.

Zum erweiterten Aufgebot gehören die Goldmedaillengewinnerinnen Franziska Brauße (Metzingen), Lisa Brennauer (Kempten), Lisa Klein (Saarbrücken) und Mieke Kröger (Bielefeld) sowie Lea Lin Teutenberg (Mettmann), die auch bei den Bahn-Wettbewerben (11. bis 21. August) um Medaillen fahren werden.

Bei den Männern ruhen die Hoffnungen auch auf Sprinter Pascal Ackermann (Kandel), der bei der Tour de France gefehlt hatte. Dort waren zuletzt Nils Politt (Köln), Max Walscheid (Neuwied), John Degenkolb (Gera) und Georg Zimmermann (Augsburg) im Einsatz. Lennard Kämna und Simon Geschke, die bei der Frankreich-Rundfahrt für Aufsehen gesorgt hatten, fehlen im Aufgebot.