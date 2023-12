Der Streaming-Dienst DAZN hat in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) für mehrere ausgewählte Sportübertragungen erstmals "Einschaltquoten" veröffentlicht. So erreichte das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund (1:1) am 3. Dezember eine Netto-Reichweite von 1,118 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei Jahren.

Die AGF kombiniert bei der Auswertung die Daten der linearen DAZN-Sender mit den Streaming-Daten der DAZN-Plattform, um somit eine konvergente und unabhängige Reichweitenmessung zu ermöglichen. Nicht berücksichtigt wird dabei das sogenannte Co-Viewing bei der Streaming-Nutzung - es wird nur die Zahl der abrufenden Endgeräte gemessen, nicht die Zahl der das Endgerät nutzenden Personen. Die tatsächliche Sehbeteiligung bei DAZN liegt also aller Wahrscheinlichkeit über der angegebenen Netto-Reichweite.

Aus den derzeit messbaren Daten geht unter anderem hervor, dass am fünften Spieltag der Champions League das Spiel des FC Bayern gegen den FC Kopenhagen (0:0) am 29. November eine Netto-Reichweite von 897.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte. Die an diesem Mittwoch zusätzlich angebotene Konferenz erreichte weitere 706.000 Personen.

Die AGF ist ein Zusammenschluss von Fernseh- und Streaminganbietern, in deren Auftrag die Einschaltquoten im deutschen Bewegtbildmarkt gemessen werden.