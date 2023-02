Die Staffelwettbewerbe der Männer und Frauen bei der Biathlon-WM in Oberhof am Samstag sind aufgrund einer Sturmwarnung in Gefahr.

Oberhof (SID) - Die Staffelwettbewerbe der Männer und Frauen bei der Biathlon-WM in Oberhof am Samstag sind aufgrund einer Sturmwarnung in Gefahr. Ob die Rennen durchgeführt werden, wird sich erst am frühen Samstagvormittag entscheiden. Darauf verständigten sich die Internationale Biathlon Union (IBU) und das Organisationskomitee am Freitag.

"Die Sicherheit aller Athletinnen und Athleten sowie unserer Fans steht an oberster Stelle, sowohl bei der Anreise als auch bei den Wettkämpfen", wird OK-Chef Thomas Grellmann in einer Pressemitteilung zitiert. Die aktuelle Wetterprognose sehe Sturmböen von bis zu 85 Stundenkilometern vor, die zu Gefahren an der Wettkampfstrecke führen könnten.