Bittere Diagnose für Marco Schwarz: Der österreichische Skirennläufer hat bei seinem schweren Sturz auf der Abfahrt in Bormio einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten.

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Der österreichische Skirennläufer Marco Schwarz hat bei seinem schweren Sturz auf der Abfahrt in Bormio einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Das ergab eine Untersuchung in Innsbruck am Donnerstag. Damit ist die Saison für den bis dato Führenden des Gesamtweltcups vorzeitig beendet.

Der 28-Jährige hatte bei seinem Debüt auf der Stelvio nach einem Linksschwung im Mittelteil einen Schlag aufs rechte Knie bekommen und war in der Folge ins Fangnetz gerutscht. Anschließend hatte ein Rettungshubschrauber den Ex-Weltmeister abtransportiert.

"Nach dem Schwung hat es mir das rechte Knie reingedrückt. Ich hab' sofort gespürt, dass etwas nicht hundertprozentig passt", sagte Schwarz. Neben dem Kreuzbandriss zog sich Schwarz einen Einriss des Innenmeniskus und einen leichten Knorpelschaden im rechten Knie zu. Der Kärntner wird am Freitag operiert.

Schwarz reagierte vergleichsweise gefasst auf die Diagnose. "Ich habe ja gleich gemerkt, dass irgendetwas nicht passt. Auch wenn eine Operation notwendig ist, geht es mir den Umständen entsprechend gut. Der Blick ist nach vorne gerichtet und das Ziel ist klar: ich will wieder dorthin zurückkommen, wo ich war. Dafür werde ich alles geben", kündigte Schwarz an.